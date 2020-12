Remontées mécaniques fermées à Noël : "c'est 90% du chiffre d'affaire à Chalmazel"

_"On est prêt depuis le 11 novembre !", lance Frédéric Gravier. Le directeur de la station de ski de Chalmazel n'attend que le feu vert des autorités pour lancer la saison, d'autant que la neige est déjà tombée ces dernières semaines. Mais il ne se fait aucune illusion. Selon lui, il n'y aura pas d'évolution des mesures sanitaires d'ici les vacances de Noël. Malheureusement. "Une station de ski sans remontées mécaniques, c'est une catastrophe, surtout pour Chalmazel, parce que nous n'avons pas un village comme on peut l'avoir dans les grandes stations; nous les remontées mécaniques c'est 90% du chiffre d'affaire"_, commente le directeur de la station de ski de la Loire.

Frédéric Gravier, directeur de la station de Chalmazel

Rebondir après la "pire saison depuis que Chalmazel existe"

Ce qui compte désormais, c'est de pouvoir assurer la saison en février. Surtout après le bilan catastrophique de l'hiver 2019-2020. "La saison dernière a été la plus mauvaise saison depuis que Chalmazel existe, on a pris une douche froide... on va dire une douche chaude même puisqu'on n'avait même pas de froid pour fabriquer de la neige", rappelle Frédéric Gravier. "C'est pour ça que tant qu'à faire, si on doit ouvrir à un moment ou un autre, je préfère qu'on ferme en décembre parce qu'au niveau neige on n'est pas sûr de pouvoir ouvrir, et ouvrir en février", continue le directeur de la station de Chalmazel.