Les présidents des départements de Savoie et de Haute-Savoie lancent des concertations pour relancer l'économie de la montagne, dans la perspective d'une saison blanche pour les stations. Deux axes : déclencher des aides économiques ciblées, et préparer la communication pour la saison estivale.

Remontées mécaniques : la Savoie et la Haute-Savoie lancent des Assises du tourisme pour répondre à la crise

Les présidents de Savoie Hervé Gaymard et de Haute-Savoie Christian Monteil lancent des Assises du Tourisme, "pour relancer le territoire", dans la perspective d'une saison hivernale sans activité. Dans un communiqué, ils estiment à 6 milliards d'euros la perte de chiffres d'affaires pour l'économie des deux départements.

Le projet sera présenter jeudi 28 janvier au Conseil Savoie Mont Blanc, qui le pilotera. D'abord pour établir un diagnostic de la crise pour le monde de la montagne. "On va demander à Savoie Mont Blanc Tourisme, qui est notre bras armé pour la communication touristique, d'aller chercher des infos sur la fréquentation, l'économie en stations, sur le fonctionnement des comités de ski..." détaille Christian Monteil, le président de la Haute-Savoie. L'idée étant de faire remonter les informations à la Région et à l'Etat, pour mieux orienter les aides à venir.

Déclencher des aides budgétaires

S'en suivront des concertations avec les élus locaux, les professionnels de la montagne, mais aussi les banques et les assurances. "On prend un mois et demi pour réfléchir, pour des effets rapides" ajoute le président de Haute-Savoie.

"Il s'agit aussi de regarder avec les communes quelles sont leurs difficultés, et à combien elles les évaluent, de quelles façonson peut, dans le cadre de la solidarité territoriale, intervenir budgétairement" s'engage Christian Monteil. Il insiste sur le fait qu'il s'agira d'accompagnement au cas par cas, selon les besoins de chaque station. "On ne s'adressera pas de la même façon à tout le monde".

Préparer la saison estivale

Dans la perspective d'une saison blanche pour les stations - la réouverture des remontées mécaniques n'étant toujours pas envisagée - , l'idée est d'ores et déjà de prévoir l'après. D'où l'objectif de relance. "On veut surtout dans les semaines qui viennent déclencher des moyens supplémentaires : _communiquer très fortement sur les vacances d'été_, pour essayer de retrouver une partie de ce qu'on a perdu cet hiver dans la prochaine séquence estivale" ambitionne Christian Monteil. Et réfléchir à demain. "Cette crise nous oblige à nous réinventer" concluent les deux présidents dans leur communiqué commun.