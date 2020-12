Remontées mécaniques : le Conseil du Léman demande à Emmanuel Macron d'assouplir sa décision

L'instance franco-suisse s'inquiète des conséquences de la fermeture des remontées mécaniques en France, et rappelle l'existence de stations à cheval sur la France et la Suisse, où elles sont autorisées à fonctionner.

Il n'y a pas qu'en France que la décision de laisser les remontées mécaniques fermées pendant les vacances de Noël ne passe pas. Dans un courrier adressé au Palais de l'Elysée ce vendredi, le Conseil du Léman demande au président de la République "de privilégier un assouplissement avec une approche pragmatique de l'ouverture des remontées mécaniques". Autrement dit, d'ouvrir les remontées mécaniques en station, sous un protocole sanitaire strict.

Le Conseil du Léman rappelle les enjeux "dommageables" de sa décision pour l'ensemble du territoire lémanique ; au sein du conseil siègent les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain, les cantons de Genève, du Valais et de Vaud. "L'attractivité de notre territoire au niveau touristique tient pour une part importante à la pratique du ski dans les stations", souligne le texte, en rappelant que certaines stations "sont d'ailleurs structurées à cheval sur le territoire français et suisse", citant les Portes du Soleil en Haute-Savoie et Jura sur Léman. En Suisse, certains domaines ont déjà ouvert depuis quelques weekend.

Le Conseil du Léman a adressé une lettre au Président de la République et au Premier ministre français. - Conseil du Léman