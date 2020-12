Remontées mécaniques fermées : le Département des Vosges saisit à son tour le Conseil d'Etat

Le Conseil départemental des Vosges réagit à la décision du gouvernement de ne pas ouvrir les remontées mécaniques à la fin de l'année, et annonce saisir à son tour le Conseil d'Etat, comme déjà six Régions et 15 départements.