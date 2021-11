Remontées mécaniques : le masque obligatoire, "pas une nouveauté" pour le directeur de St Lary en Bigorre

Nos stations de ski pyrénéennes pourront bien rouvrir, cet hiver, sans pass sanitaire obligatoire. Du moins tant que le taux d'incidence ne dépassera pas les 200 contaminations pour 100 000 habitants. Jean Castex, le Premier ministre, l'a annoncé ce samedi 6 novembre. Les directeurs de stations l'attendaient avec impatience, à l'image d'Akim Boufaïd, directeur de la station de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) et président de la section Pyrénées du syndicat des domaines skiables de France, pour qui cette décision est _"la suite logique de ce que nous avons connu depuis le début de la crise"_.

Rassurant pour les clients

"Toutes les remontées qui ont pu ouvrir, l'ont été sous condition du port du masque dans les files d'attentes et dans les véhicules fermés. Supprimer cette mesure aurait été lié à l'instauration d'un contrôle exhaustif du pass sanitaire, mais le fait qu'on ne le contrôle pas rend obligatoire le port du masque", précise le Bigourdan. "Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas difficile à mettre en place pour nous et, surtout, c'est rassurant pour nos clients puisque _dans les files d'attente il est difficile de faire respecter la distanciation physique_, tout comme dans les véhicules fermés comme les télécabines".

Le pass sanitaire compliquerait les choses

Pour Akim Boufaïd, la situation serait plus préoccupante si le taux d'incidence dépassait les 200 et que le pass sanitaire devait être contrôlé systématiquement à l'entrée. "Notamment par rapport au personnel, à qui nous n'avons pas le droit de demander à l'heure actuelle s'ils sont détenteurs d'un pass sanitaire. Cela veut dire que si le pass sanitaire devenait nécessaire, nous aurions très peu de temps pour nous retourner et demander au personnel qui le souhaite de se faire vacciner. Heureusement, ce seuil cible de 200 nous donne un minimum de visibilité", conclut-il.