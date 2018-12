Renaud Muselier lance une "déclaration de Marseille" contre la violence et pour la République

Marseille, France

Le rassemblement s'est décidé en quelques heures. Il n'aura duré que... quelques minutes au pied de l'arc de triomphe de la Porte d'Aix à Marseille. Des représentants du monde universitaire, de l'économie et des élus de la région PACA et de la ville de Marseille ont répondu ce vendredi à l'appel de Renaud Muselier. Le président de région a rédigé une "déclaration de Marseille" pour "sauver la République".

"Nous ne pouvons plus accepter de voir la République bafouée et foulée aux pieds dans ce qu'elle a de plus sacré. Celui qui repose sous la flamme de l'Etoile à Paris est un trésor. On ne touche pas à ce qui fait notre bien public le plus précieux" Texte de la Déclaration

#Marseille un texte lu par une lycéenne ce midi porte D'Aix. initié par R Muselier pour un "rassemblement contre la violence et pour un dialogue républicain" pic.twitter.com/WupyXna8dZ — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 7, 2018

Deux lycéennes se sont succédé pour lire la déclaration, qui commence ainsi : "Nous, Marseillaises et Marseillais, connaissons encore un peu mieux la République que les autres. Nous sommes en effet les enfants de son chant le plus sacré et les porteurs de son identité. Passionnée de liberté, d'égalité et de fraternité, elle est justice, ordre, droits pour tous et devoirs pour chacun."

Dans ce discours, Renaud Muselier appelle à la fin des violences pendant les manifestations des gilets jaunes.

"La République n'est pas un problème, la République est la clef. Et nous avons besoin de respecter cette démocratie et besoin de faire en sorte que demain (samedi) tout se passe bien. (...) On perçoit bien les inquiétudes, on voit bien que les choses dégénèrent, la paix n'est pas revenue, la parole donnée n'est pas entendue et le respect n'est pas au rendez-vous (...) Il faut trouver des portes de sortie, et des solutions politiques à cette crise." Renaud Muselier