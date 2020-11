Renaud Muselier n'est pas d'accord avec la fermeture des petits commerces "on est obligé de subir la décision"

La Région soutient le commerce et Renaud Muselier l'a répété sur France Bleu Provence ce mardi matin. Des aides sont débloqués pour soutenir ceux qui sont obligés de baisser le rideau dans le cadre des mesures du reconfinement et les encourager notamment à vendre leurs produits sur internet. Le président de Région qui par ailleurs aurait préféré que les commerces puissent rester ouverts, il n'approuve pas la décision du gouvernement.

Il y a une pression importante dans les hôpitaux et comme il n'y a pas eu de préparation suffisante on est tous obligé de subir la décision. Ou on la conteste et de toute façon on l'applique, moi je suis un légaliste... pour autant je ne suis pas favorable à cette décision- Renaud Muselier