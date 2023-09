Renaud Muselier sur la grève à la SNCF pendant la coupe du monde de rugby à Marseille : "C'est une honte !"

"Des irresponsables qui veulent gâcher notre fierté d'accueillir la Coupe du monde de rugby !" Renaud Muselier ne décolère pas suite à l'annonce de la grève des aiguilleurs et conducteurs de TER à Marseille. Le trafic des TER a déjà été perturbé ce jeudi par le mouvement des aiguilleurs de la gare Saint-Charles. la SNCF assure que 85 % du service régional a quand même été assuré (aucun impact sur les grandes lignes). Ce sera le cas aussi ce vendredi. Et pour samedi, la SNCF travaille pour que le plan de circulation soit assuré intégralement. Elle se dit confiante. Le mouvement ne devrait pas se ressentir. Le TGV, les Inoui, et les Intercités circuleraient sans problème, ainsi que les trains régionaux. Reste que le président de la région Sud a dit sa colère sur France Bleu Provence : "Je suis scandalisé. Cela fait cinq ans qu'on se prépare à accueillir cet événement planétaire. Des supporters du monde entier ont réservé leurs billets, leurs hôtels, ils viennent pour la grande fête du rugby dans notre beau pays. On a rajouté 90 trains dans notre région pour que le transport soit parfaitement adapté, décarboné. Et au moment, où ça commence, paf ! C'est une honte. Ces gens nous prennent en otage !"

