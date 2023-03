Renault annonce l'embauche de 300 personnes sur ses sites de Maubeuge et de Douai

Le constructeur automobile français Renault annonce ce mercredi 22 mars l'embauche de 300 personnes en CDI cette année, sur deux des sites de son pôle ElectriCity, à Douai et à Maubeuge. Le groupe a pour objectif de faire de ses usines du Nord "l’unité de production la plus compétitive et la plus performante de véhicules électriques en Europe avec 500 000 véhicules produits par an à horizon 2025".

Ces 300 emplois en CDI sont une première vague d'embauches prévues pour 2023. Au total, le constructeur veut procéder à 700 recrutements d'ici 2024, dans le cadre d'un accord social entre les organisations syndicales signé en juin 2021.

100 postes à Douai, 200 à Maubeuge

"Ces 300 embauches, respectivement 100 pour la manufacture de Douai et 200 pour la manufacture de Maubeuge concerneront essentiellement des postes d’agents de production et viennent s’ajouter aux 48 CDI signés en 2022 sur les métiers de techniciens et ingénieurs maintenance, management de production et ingénieurs qualité", précise le constructeur dans un communiqué.

Par ailleurs, Renault confirme comme prévu la fin du thermique sur Douai avec l'arrêt de la production du Scenic et de l'Espace pour le mois d'avril 2023.