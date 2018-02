L’usine Renault de Cléon a annoncé ce mercredi 28 février le recrutement de 200 personnes en CDI et 30 CDD pour l’année 2018.

L’usine Renault de Cléon en Seine-Maritime annonce ce mercredi le recrutement de 200 personnes en CDI et 30 autres en CDD sur l’année 2018. Il s'agit des postes d’opérateurs de fabrication ou de logistique et des conducteurs d’installations. Il faut être titulaire de diplômes tels que CAP-BEP ou BAC Pro. On peut postuler depuis internet sur le site du groupe Renault. A noter que sur les 200 postes à pourvoir afin de favoriser la mixité, l'usine souhaite embaucher 65 femmes.

Ces nouveaux recrutements font suite à l’engagement pris avec les syndicats lors de la signature de l’accord « Renault France – CAP 2020 » de recruter 3 600 personnes en CDI en France entre 2017 et 2019.

_"Depuis 2015, l’usine de Cléon a embauché 658 CDD et CDI."_indique la direction du groupe Renault dans un communiqué. Elle ajoute "cela portera le nombre total de recrutements en CDI à 758 depuis 2015 et 130 CDD".

