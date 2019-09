Renault condamné pour licenciement abusif au Havre

Le Havre, France

Le jugement est tombé ce mardi. Le conseil des prud'hommes du Havre condamne le constructeur automobile Renault pour licenciement abusif. En 2018, un salarié de 23 ans de l'usine de Sandouville près du Havre, récemment embauché avait été licencié après plusieurs arrêts maladies, pourtant tous justifiés médicalement auprès de son employeur.

Une victoire de principe

L'avocate de cet ancien salarié, maître Laribi, retient "la condamnation de principe" dans ce dossier.

Renault a tenté par un tour de passe-passe de léser ce salarié et le conseil des prud'hommes a rétablit la justice sociale"

Les indemnités accordées au jeune homme vont au-delà de ce que prévoit les ordonnances dites Macron. Il devrait toucher six fois plus que prévu soit environ 6 000€. Le conseil des prud'hommes du Havre a considéré qu'il s'agissait d'une violation des droits fondamentaux du salarié et a donc la possibilité juridique de ne pas appliquer le barème des ordonnances Macron.

Le syndicat Force Ouvrière qui a accompagné cet ancien salarié se dit très satisfait de cette décision.