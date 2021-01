EN IMAGES - Renault dévoile le prototype d'une nouvelle R5 en version électrique

Le groupe automobile français Renault dévoile ce jeudi les images de sa R5 revisitée et électrique.

Les rumeurs laissaient penser que Renault allaient ressusciter ses mythiques 4L et R5 en version électrique. Pas de 4L à l'horizon pour l'instant, mais le groupe automobile vient officiellement ce jeudi de présenter le prototype d'une nouvelle R5 électrique.

La petite soeur aura-t-elle autant de succès que son aînée ? La Renault 5 était restée en tête des ventes durant 10 ans, de 1974 à 1983.

Une nouvelle stratégie pour Renault

Renault a aussi annoncé ce jeudi qu'il allait accélérer ses réductions de coûts et se concentrer sur une gamme réduite de modèles plus rentables, dans le cadre d'un nouveau plan stratégique destiné à sortir le constructeur automobile de la crise qui a suivi le départ de l'ancien PDG Carlos Ghosn et l'épidémie de coronavirus. Renault introduit également une déclinaison électrique de chacun de ses modèles.

Le nouveau directeur général Luca De Meo, arrivé aux commandes du groupe au losange en juillet dernier, souhaite simplifier le processus de fabrication et limiter les dépenses dans des domaines comme la recherche, tout en réduisant la production à 3,1 millions d'unités en 2025, contre 4 millions en 2019.