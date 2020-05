Renault envisagerait de fermer quatre usines françaises

Le constructeur français Renault envisage d'arrêter définitivement la production automobile à l'usine de Flins dans les Yvelines selon le "Canard Enchaîné" de mercredi 20 mai 2020. Trois autres usines en France pourraient fermer. Une information que la direction du groupe n'a pas confirmé.

3 634 emplois menacés

L'usine de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne emploie 263 personnes dans la réparation de moteurs et boîtes de vitesse. Celle de Dieppe en Seine-Maritime compte 386 salariés et assemble le modèle sportif Alpine A110, un coupé sportif très haut de gamme, mais très peu vendu. Enfin, la fonderie de Bretagne à Caudan dans le Morbihan, produit des pièces en fonte pour moteurs, châssis et boîtes de vitesse et emploie 385 salariés. Avec les 2 600 emplois à Flins, ce plan pourrait concerner potentiellement 3 634 employés.

Arrêt de la production à l'usine de Flins, pas de fermeture

A Flins, il ne s'agit toutefois pas d'une fermeture pure et simple mais de l'arrêt de la production automobile pour consacrer le site à une autre activité. Ce serait un tournant pour l’usine inaugurée en 1952. Les chaines de production de Flins-sur-Seine ont vu passer une vingtaine de modèles emblématiques, dont la Dauphine, la R4 et la R5. Dernièrement, elle assemblait les citadines Zoe électrique et la Nissan Micra.

L’épidémie a aggravé la situation

En difficulté avant même la crise du coronavirus qui a provoqué un effondrement du marché automobile, Renault avait enregistré l'an dernier ses premières pertes en dix ans. L'arrêt de l'activité provoqué par la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation.

Le prêt garanti par l’Etat ne change rien

L'Etat français, premier actionnaire de Renault avec 15% du capital, a accepté de voler au secours de l'entreprise en garantissant un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros. Ce prêt garanti par l'Etat, et approuvé par l'Union européenne, était tout proche d'être signé mardi soir. Mais il ne remet pas en cause le plan d’économie de 2 milliards avait indiqué fin avril la directrice générale par intérim de Renault, Clotilde Delbos.

Inacceptable pour les syndicats

Avant la présentation du plan d’économie de 2 milliards, le 29 mai, un comité central social et économique (CCSE) est prévu le 28 au soir selon les syndicats. A l’usine de Dieppe la fermeture annoncé est "impossible" et "inacceptable" réagissent élus et syndicats sur France Bleu. A la Fonderie de Bretagne, à Caudan dans le Morbihan, ce serait "un gros coup de massue" pour les 385 salariés du site, selon la CGT sur France Bleu.