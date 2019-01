Renault : Jean-Dominique Senard nommé président, Thierry Bolloré directeur général

Jean-Dominique Senard (à gauche) nouveau président de Renault et Thierry Bolloré (à droite) nommé directeur général, le 24 janvier 2019

Jean-Dominique Senard, patron de Michelin, a été élu jeudi président de Renault et Thierry Bolloré nommé directeur général, en remplacement de Carlos Ghosn détenu au Japon depuis plus de deux mois pour des malversations financières présumées. Ce dernier a démissionné dans la nuit de mardi à mercredi a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans la matinée.

À l'issue d'un conseil d'administration au siège social du groupe à Boulogne-Billancourt, Jean-Dominique Senard s'est exprimé. "Il est important aujourd'hui de retrouver une forme de sérénité après les événements particulièrement extraordinaires que nous venons de vivre" a-t-il déclaré, Thierry Bolloré à ses côtés. Selon l'AFP, le conseil d'administration a insisté pour sa part sur la priorité pour le nouveau président de piloter l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi, mise à rude épreuve par la détention de Carlos Ghosn.

Un dirigeant à l'écoute mais qui sait faire preuve de fermeté

Titulaire d'une maîtrise de droit et diplômé d'HEC, Jean-Dominique Senard a fait ses classes chez total, chez Saint-Gobain puis chez Péchiney où il sera le dernier à quitter le navire après la fusion ratée et l'OPA hostile du Canadien Alcan. Il rejoint ensuite Michelin où en six ans, ce travailleur acharné passe de directeur financier à co-gérant auprès de Michel Rollier, avant de lui succéder, seul à la tête du groupe.

A l'époque c'est une petite révolution au sein de la manufacture puisque Jean-Dominique Senard est le premier dirigeant à ne pas appartenir à la famille Michelin, en 125 ans d'histoire. Selon ses collaborateurs, c'est un homme brillant, travailleur mais "simple", les syndicats soulignent son charisme et ses qualités d'écoute mais il sait aussi faire preuve de fermeté,comme lors de la fermeture de l'usine Michelin de Joué-les-Tours. Il va conserver la présidence du manufacturier jusqu'en mai, date à laquelle il avait déjà prévu de passer la main selon le fabricant de pneumatiques.

L'État sera "extrêmement vigilant" sur les conditions de départ de Ghosn

Ces nominations ont été saluées par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. "Une nouvelle page de l'histoire de Renault s'ouvre. Je souhaite plein de succès à Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré. L'alliance Renault-Nissan doit rester le numéro 1 mondial et continuer à faire la fierté de ses salariés", a-t-il commenté sur son compte Twitter.

L’alliance Renault-Nissan a besoin d’une gouvernance solide et stable pour relever les défis de la double révolution technologique de l’industrie automobile : celle des batteries et moteurs électriques mais aussi celle des véhicules autonomes — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 24, 2019

Bruno Le Maire, a, en outre, affirmé jeudi à l'AFP que l'État sera "extrêmement vigilant" sur les indemnités de départ de l'ancien PDG de Renault, Carlos Ghosn, dont les rémunérations élevées ont suscité la polémique. "Je peux vous dire que nous serons extrêmement vigilants, comme actionnaires de référence, sur les conditions de départ qui seront fixées par le conseil d'administration", a affirmé le ministre, en marge du Forum économique de Davos.

Avec 15% du capital et quelque 22% des droits de vote, l'État français demeure le premier actionnaire de Renault.