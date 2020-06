A l'issue d'une réunion à Bercy avec la direction de Renault, les syndicats et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a assuré ce mardi que l'avenir du site de Maubeuge était assuré au delà de 2023.

Renault : l'emploi et l'activité maintenus à Maubeuge au delà de 2023, affirme Xavier Bertrand

L'activité et l'emploi maintenus au delà de 2023 à l'usine Renault de Maubeuge, selon Xavier Bertrand

L'horizon semble s'éclaircir pour l'usine Renault de Maubeuge. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France assure ce mardi que l'activité et l'emploi seront maintenus sur le site au delà de 2023. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion à Bercy à laquelle participaient la direction de Renault, les syndicats et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Le ministre a bien compris la détermination de tout le monde et clairement entendu le message : pas de fermeture de MCA et MCA ne devient pas une coquille vide", a précisé Xavier Bertrand qui affirme néanmoins rester vigilant sur les modalités de l'engagement du constructeur automobile.

Un nouveau véhicule pour garantir l'emploi

"On ne pouvait pas rester avec une épée de Damoclès pendant un an. Mais cela ne nous suffit pas encore. Il faut maintenant rentrer dans le détail de comment on maintient l'emploi au delà de 2023. Il faut qu'on ait un maximum de visibilité, au moins sur les années 2020/2030", a-t-il ajouté, soulignant que les échanges avaient été "fermes, parfois rugueux".

Du côté de la CGT, on estime que l'issue de cette réunion est "une grande victoire". "Au-delà du maintien des 2.100 salariés, il y a aussi un engagement pour trouver un nouveau véhicule à construire pour garantir l'emploi au-delà de 2023", explique Jérôme Delvaux, secrétaire du syndicat à l'usine Renault de Maubeuge.

"La mobilisation a eu un énorme impact"

Plusieurs milliers de salariés avaient manifesté samedi à Maubeuge contre le plan d'économies de Renault qui prévoit 4.600 suppressions d'emploi sur 48.000 en France. L'usine MCA est à l'arrêt depuis vendredi matin pour s'opposer au projet de transfert de production des Kangoo électriques à Douai. Un comble quand on sait que 70 km seulement séparent les deux villes.

"La mobilisation de samedi a eu un énorme impact", estime Jérôme Delvaux, qui précise les salariés se prononceront ce mercredi sur la reprise de l'activité. Des négociations débuteront la semaine prochaine avec Renault sur l'avenir du site et un prochaine rencontre avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire est prévue en septembre. Le ministre qui doit signer ce mardi le prêt garanti par l'Etat de 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile à traverser la crise du coronavirus.