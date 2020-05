Renault : le PDG, Jean-Dominique Sénard, n'a "aucune intention de fermer le site de Maubeuge"

Après la manifestation très suivie à Maubeuge ce samedi contre la délocalisation d'une partie de l'activité du site MCA vers Douai, le PDG de Renault assure ce dimanche sur LCI et RTL qu'il "n'a pas l'intention de fermer le site de Maubeuge".

Ce samedi, plus de 8.000 personnes selon les syndicats ont défilé à Maubeuge pour contester le plan social annoncé par le groupe Renault. 4.600 postes devraient être supprimés en France. L'usine MCA pourrait voir une partie de son activité délocalisée vers Douai. Des négociations à Bercy, en présence des élus locaux, syndicats, direction du groupe automobile et Bruno Lemaire, ministre de l'Economie doivent se dérouler mardi prochain.

"Je n'ai aucune intention de fermer le site de Maubeuge" - Jean-Dominique Sénard

Ce dimanche matin, Jean-Dominique Sénard, PDG de Renault, assure sur RTL et LCI qu'il "n'a aucune intention de fermer le site de Maubeuge". Et lui de compléter : "Rien ne se fera dans le Nord de la France hors d'une discussion ouverte avec tout le monde. Nous allons nous mettre au travail et discuter de l'avenir des usines du Nord".

Plus d'infos et de réactions à venir.