Renault : les salariés de l'usine MCA à Maubeuge en grève depuis ce vendredi matin

MCA à Maubeuge ne produit plus depuis ce vendredi matin. "L'entreprise ne tourne pas, elle ne sort plus un seul véhicule", indique Jérôme Delvaux, délégué CGT. L'usine Renault du Val de Sambre est menacée d'être délocalisée en partie vers Douai après l'annonce du plan social du constructeur automobile.

Faire pression sur la direction

L'action a démarré ce vendredi vers 4h du matin. Les syndicalistes ont distribué des tracts aux salariés après les annonces du groupe Renault qui prévoit de faire deux milliards d'euros d'économies sur trois ans et de supprimer 15.000 emplois dans le monde dont 4.600 en France.

Le constructeur automobile annonce également un pôle d'excellence entre les sites de Maubeuge et de Douai avec le transfert de la production des utilitaires électriques Kangoo produits chez MCA sur le site de Douai. Une réunion entre les organisations syndicales, les élus locaux et la direction doit se dérouler en début de semaine prochaine.

"Nous demandons à M. Senard [patron de Renault] de tenir ses engagements qu'il nous a annoncés il y a quelques mois, prévient Jérôme Delvaux. Il nous a dit que s'il y a bien une entreprise dans le groupe qui n'a pas à avoir d'inquiétudes, c'est bien MCA." L'usine maubeugeoise est en effet la plus productive en France avec plus de 100 véhicules produits par an et par salarié.

Une manifestation est prévue demain à l'appel de l'intersyndicale. Elle démarrera à 10h devant le site MCA avant de rejoindre l'hôtel de ville de Maubeuge. Toute la population du Val de Sambre est invitée à y participer car comme le rappellent les élus locaux et les syndicats, ce sont près de 10.000 emplois directs et indirects qui sont menacés par ce plan social.