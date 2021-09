Renault met la gomme sur l'électrique en Seine-Maritime

Les usines Renault de Sandouville, Cléon et Dieppe en Seine-Maritime vont produire de nouveaux modèles de véhicules et de moteurs électriques dans les prochaines années annonce le groupe.

Renault envisage la production de 9 nouveaux véhicules en France à horizon 2025 dont une majorité 100% électrique a annoncé la marque au losange ce jeudi soir dans un communiqué. L'usine Alpine de Dieppe assemblera une nouvelle Alpine électrique produite à Douai. Objectif: 20 mille unités par an. Le député communiste Sébastien Jumel salue "le respect de la parole donnée" de la part des dirigeants de Renault et se félicite du "savoir-faire industriel reconnu des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs".

Sandouville près du Havre hérite du nouveau Trafic électrique tandis que le "futur moteur électrique 100 kW" reviendra à l'autre site seinomarin, l'usine de Cléon.

Le groupe Renault a parallèlement lancé hier des négociations avec les syndicats en vue d'un "accord social triennal (2022-2024) et pour acquérir de nouvelles compétences entend faire partir 2.000 salariés d'ici 2024 tout en recrutant 2.500 personnes. Soit 500 créations nettes d'emplois et 10.000 formations et reconversions.

