Renault mise sur le tout-électrique dans ses usines des Hauts-de-France

Le groupe Renault annonce une baisse de 4,5% de ses ventes en 2021. Faut-il s'inquiéter pour la marque et pour les salariés ?

Luciano Biondo : Il ne faut pas s'inquiéter. Cela fait partie de la stratégie du groupe qui a été de remettre nos ventes dans les canaux les plus rentables. Luca de Meo (directeur général du groupe Renault) a dit on arrête la course aux volumes, on fait la course à la profitabilité de l'entreprise et à son développement. Sur des canaux de rentabilité, on a progressé de plus de 3 à 6% selon les pays. La stratégie est en route et elle commence à porter ses fruits.

Depuis le 1er janvier 2022, les trois usines de Douai, Maubeuge et Ruitz sont réunies dans une même société, Renault Electricity. Cette fusion a-t-elle été compliquée à mener ?

Ca restera compliqué tant qu'on n'aura pas atteint nos ambitions qui sont de produire un demi-million de voitures dans les Hauts-de-France. En 2021, on a produit à peine 120 000 voitures, donc en quatre ans, il faut multiplier par quatre la production de cet outil industriel. Aujourd'hui, le premier succès est d'avoir réussi, avec le management et les partenaires sociaux, à développer un climat de responsabilité collective.

Le site de Renault à Douai tournait au ralenti depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure ?

Depuis des années, le site connaissait des journées de non-production. L'année dernière, il a produit 20 000 voitures sur un site qui a une capacité de 350 000. Cette année, on se donne comme objectif 80 à 100 000 voitures par an avant de monter jusqu'à 300 000 à l'horizon 2025.

Où en est-on de la production de la Mégane électrique ?

Elle a commencé depuis une semaine. On est dans les premières étapes, avec quelques voitures par jour pour monter très vite en production à l'horizon du printemps. Le groupe Renault privilégie le lancement de la Mégane pour démontrer son savoir-faire en matière de voiture électrique.

C'est une voiture qui est chère ?

Non, c'est une voiture aux alentours de 30 000 €, ce qui correspond aux voitures de sa gamme en hybride. C'est vraiment pas cher sachant qu'une Mégane, c'est moins de 2€ pour 100 kilomètres.

Après la Mégane, la Renault 5 ?

Elle sera produite à Douai. L'ambition, c'est de l'équiper avec les batteries produites dans l'usine que nous construisons avec notre partenaire AESC Envision. L'ambition est de la commercialiser dans quelques années. Il y a un calendrier établi mais qui reste confidentiel. Avant cela, on va compléter la gamme du Renault Kangoo qui sera assemblé avec la batterie fabriquée à Douai. Globalement, nous avons quatre voitures à lancer d'ici 2025.