Renault refuse de soutenir l'offre de reprise de la SAM en Aveyron

Renault n'a pas souhaité s'exprimer auprès de France Bleu Occitanie ces dernières heures. C'est par la voie d'un communiqué ce mardi vers 18h30 que le constructeur automobile a dit qu'il ne soutiendrait pas le seul projet de reprise de la fonderie de Viviez (Aveyron) près de Decazeville.

Des propositions de reclassement dans le groupe Renault

Renault estime que l'offre de Patrick Bellity (Alty-Sifa), l'ancien patron du site "ne présente pas les conditions de pérennité et de sécurité nécessaires". Le tribunal de commerce de Toulouse avait donné jusqu'à ce mercredi 24 novembre pour se prononcer. Renault dit regretter cette situation, en mesurer les conséquences et "poursuivra le dialogue avec les salariés de SAM afin de leur proposer des solutions alternatives d'emploi au sein du Renault Group", a ajouté l'entreprise dans un communiqué.

Le tribunal de commerce de Toulouse doit se prononcer ce vendredi 26 novembre. Cela ne signifie pas à coup sûr la liquidation judiciaire, il restera des recours, même si la partie n'a jamais paru si mal engagée pour les ouvriers de Viviez.

Le dossier de l'ancien patron toujours pas assez solide, réaction de Patrick Bellity

Reprise en 2017 par le groupe chinois Jinjiang, la SAM avait été placée en redressement judiciaire en décembre 2019, puis en septembre dernier, en liquidation judiciaire avec prolongation d'activité jusqu'au 10 décembre.

Le dossier présenté par Patrick Bellity, soutenu par la Région, n'a pas convaincu le groupe qui explique ne pas y trouver "les conditions de pérennité et de sécurité nécessaires pour l'entreprise et ses salariés". Renault a remarqué qu'il avait été "le seul acteur industriel à apporter depuis de nombreuses années un soutien financier direct important à l'entreprise avec 42 millions d'euros (...) pour pallier une situation rendue difficile par l'absence structurelle de compétitivité".

France Bleu Occitanie a pu joindre ce mardi soir Patrick Bellity, informé directement par Renault. Dubitatif l'homme d'affaires, qui venait d'apprendre la nouvelle.

C'est le pot de fer contre le pot de terre. Ils jugent sans nous recevoir une offre soutenue par l'Etat et la Région. On ne leur demandait pas grand chose. Tout ça va être délocalisé en Espagne et en Roumanie. — Patrick Bellity, patron d'Alty-Sifa

L'usine aveyronnaise a fait plus de 20 millions d'euros de chiffres d'affaires cette année selon l'entrepreneur déçu. Mais il y a cinq ans, la SAM rapportait encore 75 millions par an. "Le chiffre est parti hors de France. Là, on peut mesurer le cynisme des donneurs d'ordre. Le pouvoir veut pourtant relocaliser, et on en a envie d'y croire. Ce soir, l'Etat prend un camouflet de la part de Renault qu'il a aidé pour 5 millions d'euros".

Patrick Bellity demande à présent l'intervention en personne d'Emmanuel Macron, qui reçoit les constructeurs automobiles la semaine prochaine.