Renault préparerait la version électrique des mythiques 4L et R5, deux modèles phares des années 70-80. Luca de Meo, le nouveau directeur général de Renault, pourrait l'annoncer jeudi lors de la présentation du plan stratégique censé tourner la page de l’ère Carlos Ghosn.

Renault s'apprêterait à ressusciter ses mythiques 4L et R5 en version électrique

Le retour de la 4L et la R5 a souvent été annoncé, cette fois Luca de Meo, le nouveau patron de Renault pourrait le confirmer jeudi 14 janvier 2021, lors de la présentation de son plan stratégique "Renaulution" visant à relancer le groupe automobile en crise. Renault n’a laissé filtrer aucune information officielle mais les rumeurs enflent.

Surfer sur les succès de la mini, la fiat 500, la DS

Relooker de vieux modèles populaires c'est une tendance qui a permis à de nombreux constructeurs de connaitre un rebond des ventes. Après la mini (BMW), la Coccinelle (Volkswagen) , la DS (Citroën DS) ou la Fiat 500, Renault devrait présenter des versions revisitées de la R5 et la 4L, deux modèles leaders dans les années 70 et 80.

La Renault 4 est la deuxième voiture française la plus vendue avec plus de 8 millions d'exemplaires, derrière la 206 Peugeot. La Renault 5 est elle restée en tête des ventes durant 10 ans, de 1974 à 1983. Luca de Meo, le nouveau directeur général de Renault depuis six mois, ancien patron de Seat a également était directeur des unités commerciales de Fiat. Il a participé au succès de la commercialisation de la Fiat 500.

L'engouement pour l'électrique

Renault veut aussi capitaliser sur son expérience dans l'électrique, où il fut avec son partenaire japonais un précurseur dix ans plus tôt avec la Zoé. Pour accompagner le durcissement des normes d'émission et les contraintes en zone urbaine Renault prépare un nouveau mini-quadricycle électrique Twizy pour la filiale d'autopartage Mobilize. A l'autre bout de la gamme, trois nouvelles Alpine électriques devrait être développées à un horizon de sept à huit ans.

Entre la Twingo et la Mégane

Les nouvelles 4L et R5 électriques se situeraient entre la Twingo électrique et la future Mégane électrique. La future Renault 4 pourrait constituer l’offre de base, un peu rustique, comme pouvait l’être la 4L à son époque. La Renault 5 Electric prendrait la relève de la Zoe avec une image plus haut de gamme selon l'Argus.fr.

Aucune date de commercialisation et aucun tarif n'a filtré.