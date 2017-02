Renault Sandouville : 240 embauches en CDI pour 2017

L'usine Renault de Sandouville, près du Havre, va engager 240 personnes en CDI, en 2017. Première vague d'un nouveau plan d'embauches sur trois ans.

L'usine Renault de Sandouville près du Havre va embaucher 240 personnes en CDI, cette année ! L'annonce a été faite à l'occasion d'un Comité d'Entreprise, ce mardi. Il s'agit de la répartition des 1800 nouveaux postes prévus sur tous les sites de France pour 2017. Et de la première vague d'un plan sur 3 ans (Renault France-CAP 2020) signé le 13 janvier dernier par la Direction et par trois syndicats (CFDT, CFE-CGC, FO). Un plan qui prévoit le recrutement de 3.600 salariés d'ici 2029. Renault confirme ainsi la bonne santé retrouvée de l'usine normande. En 2016, 121.500 fourgons légers y ont été produits, soit 30% de plus qu'en 2015.

Jean-Luc Mabire : "Nous profiterons pleinement de la bonne qualité de notre produit, le Trafic. Cela nous permet d'annoncer un plan d'embauches sur l'usine pour la troisième année consécutive. Nous avons redonné un avenir à notre usine."

Jean-Luc Mabire est le directeur du site havrais. Il est au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Jean-Luc Mabire, au micro de Bertrand Queneutte Partager le son sur : Copier

L'annonce de ce mardi porte ainsi à 650 le nombre d'embauches depuis juillet 2015 à Sandouville. Le site normand est ainsi et une fois le plus gros bénéficiaire.