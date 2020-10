Renault-Sandouville : Force ouvrière demande des clarifications sur l'avenir de l'usine

La jauge d'angoisse fait les montagnes russes chez Renault à Sandouville, près du Havre. Le site ne fait pas partie de ceux visés par le plan d'économies mené par le groupe. De plus, la visite du PDG de Renault, Luca de Meo, en juin dernier avait rassuré le syndicat Force ouvrière. Mais aujourd'hui, la donne semble avoir changé. En cause : une hypothèse évoquée lors d'une réunion intersyndicale à Sovab, filiale de Renault, basée à Batilly, près de Metz.

C'est une phrase de Didier Sibille, représentant de la CGT à Batilly qui a mis le feu aux poudres :

La visite de Luca de Meo à Sandouville a laissé entendre qu'il souhaitait deux sites : un site électrique, qui est prévu à Douai, et un site de véhicules industriels pour lequel il n'a pas donné de lieu mais a dit que l'usine de Sandouville ne lui plaisait plus, était sous-capacitaire et vieillissante.