"Renault traite ses salariés comme de simples variables d'ajustement", selon un délégué CGT à Montpellier

Les salariés de Renault à Montpellier sont appelés à faire grève le mardi 10 mars. Ils protestent contre la vente de la succursale et dénoncent une opération de spéculation pour "nourrir les actionnaires".

Renault a plongé dans le rouge, avec 141 millions d'euros de perte nette en 2019, et cherche donc à faire des économies. Le constructeur automobile met en vente plusieurs succursales en France, dont celle de Montpellier qui compte 200 salariés. "Cette mascarade sert à faire du cash pour nourrir les actionnaires et non pas pour combler le soi-disant déficit" selon Olivier Portal, le délégué CGT du site.

"Le groupe a identifié, avec l’appui de la direction commerciale France de Renault, des repreneurs fiables et robustes (commercialisant déjà les marques du groupe) permettant une poursuite de l’activité et un maintien des emplois" assure Renault dans un communiqué. Une promesse à laquelle Olivier Portal ne croit pas : "On connait bien les repreneurs, ils ne font pas que de l'automobile, ils font aussi de l'immobilier", sachant que le quartier de la Restanque, où se trouve la succursale montpelliéraine depuis 60 ans, est en pleine restructuration. "Là où nous sommes, rue de l'industrie, ils suppriment toutes les entreprises pour de l'immobilier".

La CGT appelle les salariés à faire grève mardi 10 mars et à se rassembler devant leur établissement. Renault traite "ses salariés comme de simples variables d'ajustement et les plonge dans une future précarité" selon le syndicat qui a adressé un courrier au ministre de l’Économie Bruno Le Maire "parce que l’État a 15% d'actions chez Renault donc il a son mot à dire".