Renault Trucks va embaucher 100 personnes à Blainville-sur-Orne en 2022

Renault Trucks (premier employeur du secteur privé dans l'agglomération caennaise) va embaucher, en 2022, 100 personnes en contrat à durée indéterminée sur son site de Blainville-sur-Orne. Actuellement, le constructeur de camions du groupe Volvo Trucks fait travailler 2.150 salariés dont 1.550 permanents et 600 intérimaires. "On a recours à l'intérim car dans notre secteur industriel nous travaillons sous forme de cycles, explique Christophe Loyer le directeur de l'usine. Il y a des hauts et des bas dans l'activité." Et en ce moment, les lignes de production tournent à plein régime.

"Les perspectives sont favorables, appuie Christophe Loyer. On a beaucoup de demandes de la part de nos clients notamment sur le développement de certains produits, en particulier les camions électriques." Cette innovation dans le monde du transport est devenue réalité en mars 2020 sur le site de Blainville-sur-Orne. L'usine Renault Trucks de l'agglomération caennaise était dimensionnée pour en produire 300 chaque année. "Depuis l'été dernier, nous avons accru nos capacités de production pour atteindre les 2.000 véhicules électriques par an, soit 9 par jour."

2.000 camions électrique produits par an

C'est notamment pour faire face à cette hausse croissante de ce type de camions que le constructeur a besoin de recruter 100 opérateurs en CDI. Des embauches qui devraient notamment bénéficier aux intérimaires déjà employés sur place. "C'est une façon de leur rendre la pareille, indique le directeur du site caennais de Volvo Trucks. Ce sont des salariés qui ont acquis des compétences avec nous, qui s'investissent beaucoup dans leur travail. Ils représentent le futur de l'usine."

Un avenir qui, dans le contexte des conséquences économiques de la crise sanitaire, semble radieux pour l'entreprise. En 2021, Renault Trucks aura produit environ 17.000 camions (diesel, gaz et électrique) de moyen tonnage contre 15.000 habituellement. À cela s'ajoute les milliers de cabines (286 par jour) de poids lourds également produites à Blainville-sur-Orne.