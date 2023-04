Rencontre des propriétaires de la voiture électrique Mia

L'Assemblée Générale de l' association crée en 2015, a lieu ce samedi à Cerizay dans les Deux-Sèvres, le lieu de naissance des petites voiture électriques made in Poitou-Charentes. L'occasion de parler des actions et de l'avenir à construire au sein de ce Collectif MIA qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'usagers. Cette voiture fabriquée dans le Nord Deux Sèvres avait été notamment très encouragée par Ségolène Royal alors présidente de Poitou-Charentes, avant que l'histoire ne se termine en fiasco, notamment faute de trouver des distributeurs traditionnels. Ce collectif permet aux propriétaires de se retrouver, d'échanger, de s'aider notamment pour résoudre les éventuelles pannes et trouver des pièces détachées.

L'heureux propriétaire de la Mia made in Poitou-Charentes. - Mickael DESCLAUD

Mickael DESCLAUD est le secrétaire de ce collectif et lui même propriétaire de la petite Mia :"C'est un véhicule presque de collection alors qu'il est récent, alors il n'y a plus de pièces qui sont fabriquées du coup on est un petit peu coincé et on se débrouille on a des pièces avec le collectif le réseau fait qu'on essaie tous de se dépanner, comme pour les suspensions qui sont assez fragiles. En revanche, la Mia roule encore après plus de dix ans, et la batterie a fait ses preuves, moi je n'ai perdu que quelques pourcentages d'autonomie mais la voiture est encore au top dans son rôle de petite citadine."

rassemblement de propriétaires de Mia - Mickael Desclaud