Renforcer encore le télétravail ? En Berry, le Medef est sceptique

Pour éviter un reconfinement, il faut, selon le gouvernement, que plus de salariés soient en télétravail. Cette proposition laisse sceptique les responsables d'organisations patronales en Berry.

"Télétravailler partout où c'est possible devient impératif", c'est ce qu'a dit Jean Castex lors de sa dernière conférence de presse consacrée à l'évolution de l'épidémie de Covid-19, jeudi 4 février. Le gouvernement déplore un certain recul de la pratique. D'après une enquête qu'il a commandée, parmi les salariés pouvant facilement travailler de chez eux, la part de ceux qui le font effectivement est passée de 45% en novembre à 30% le mois dernier.

"On dénature le sens de l'entreprise"

La règle, telle qu'elle est inscrite dans le dernier protocole national pour assurer la santé des salariés, c'est maximum un jour de travail en présentiel, quand un salarié en éprouve le besoin. Les employeurs du Berry sont-ils prêts à la faire appliquer ? "Un seul jour pourquoi pas ?" répond Nicolas Dumas, président du Medef dans le Cher, "mais le système a ses limites. Ça n’est pas une solution durable. On dénature le sens et la vie de l'entreprise." Le président du mouvement patronal poursuit avec une anecdote : "Je viens de déjeuner avec une personne qui m'a dit : ma vie est un calvaire, je suis totalement inutile, je suis chez moi, je suis payé à rien faire ou presque et je déprime."

"Au chef d'entreprise de décider"

Son homologue dans l'Indre, Guy Pépin, exprime lui aussi de vives réserves face aux recommandations gouvernementales, qui relèvent selon lui de l'incantation : "C'est au chef d'entreprise de décider quelle est l'organisation du travail la mieux adaptée. Dans certains cas, la règle d'une journée de présence par semaine va convenir, dans d'autres cas ce sera peut-être deux, trois, quatre jours". Le chef de file du Medef 36 fait valoir que le département compte de nombreuses PME de quelques dizaines de salariés. Une structure qui, selon lui, nécessite plus de travail en présentiel qu'à distance.