Conséquence des moyens prévus dans le cadre du plan de relance du gouvernement, Pôle Emploi recrute plus de 30 personnes pour renforcer ses effectifs dans ses agences ligériennes et altiligériennes.

Renforts à Pôle Emploi : une trentaine de postes à pourvoir dans la Loire et la Haute-Loire

Le plan de relance du gouvernement comprend une enveloppe de 250 millions d'euros consacrés au renfort de Pôle emploi, notamment pour le recrutement d'effectifs afin de faire face à l'augmentation du nombre de chômeurs en raison de la crise sociale provoquée par l'épidémie de Covid-19. 1.500 conseillers qui s'ajoutent aux 1.300 recrutements annoncés en juillet pour accompagner les jeunes de moins de 25 ans, notamment ceux qui n’ont pu trouver aucune place en entreprise à l’issue de la fin de leurs étude.

Dans la Loire et la Haute-Loire, cela se traduit par une trentaine de postes à pourvoir. Des profils Bac+2 sont recherchés avec une expérience dans l'accompagnement de personnes au sein d'agences d'interim ou encore d'organismes d'insertion. Les recrutements sont censés se faire en ligne sur pole-emploi.org.

Certains postes sont déjà pourvus et ces recrutements devraient être bouclés d'ici le mois prochain.

Un à deux conseillers supplémentaires par agence

Ces agents viendront compléter les effectifs des treize agences que comptent la Loire et la Haute-Loire. "Ce n'est pas beaucoup compte-tenu de la charge actuelle et à venir probable des conseillers, commente Olivier Béal, délégué syndical SNU pour les deux départements. "Compte-tenu aussi qu'ils ne seront pas opérationnels tout de suite, poursuit-il. Nous considérons qu'un conseiller qui s'occupe des droits aux allocations chômage a besoin d'un an de formation".

Deux mois de formation théorique et en agence sont prévus pour ces nouvelles recrues. "Ça sera très court", estime du coup Olivier Béal qui souligne qu'en interne, la formation mobilise un tuteur en agence, soit "une baisse effective de la ressource de travail" pour cet automne. Il regrette également que ce soient des CDD de 18 mois, contrats rendus possibles sur accord des syndicats de Pôle Emploi afin de permettre l'embauche de ces renforts.

Des recrutements supplémentaires sont envisagés aussi début 2021 en fonction de l'évolution des chiffres du chômage.

Aux dernières nouvelles 71 600 Ligériens étaient inscrits à Pôle Emploi en juillet, et 19 100 Altiligériens.

De son côté, la direction de Pôle Emploi fait valoir que les moyens financiers prévus dans le cadre du plan de relance permettent d'augmenter "l'offre de prestations de coaching" par exemple, parmi les "services en auto-inscription", prestations notamment assurées par des organismes sous-traitants.