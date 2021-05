Rennes : 120 demandes d'extension ou de création de terrasses pour le 19 mai

A Rennes, une charte d'accompagnement à la réouverture des débits de boissons est signée par la ville et l'Union des Métiers et des industries de l'Hôtellerie alors que les terrasses rouvrent mercredi 19 mai. Certaines rues du centre ville deviennent piétonnes pendant le week-end en soirée.

La ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) et l'Union des Métiers et des industries de l'Hôtellerie (UMIH) vont accompagner dès ce mercredi 19 mai la réouverture des cafés et restaurants dans le respect du protocole sanitaire. Initié en 2020, le dispositif dérogatoire et temporaire d'extension et de création de terrasses est prolongé gratuitement pour 2021. Parmi les objectifs affichés dans une Charte d'accompagnement à la réouverture des débits de boissons, il est question de "permettre aux établissements de fonctionner tout en respectant les règles de distanciations physiques" ainsi que de "compenser, dans la mesure du possible, la perte des surfaces intérieures par le déploiement de tables supplémentaires sur le domaine public (si la configuration des lieux le permet)".

Des rues piétonnes provisoires

La ville de Rennes a déjà accepté 120 demandes d'extension ou de création de terrasses. Ce dispositif va se traduire par la mise en place de zones piétonnes dans certaines rues le week-end à partir du vendredi 11 juin les vendredis et samedis soirs de 19 h à 22 h 30 jusqu’au 26 juin, puis de 19 h à 0 h 30 jusqu’au 29 août 2021. Ces horaires pourront évoluer en fonction des restrictions sanitaires et notamment des horaires d’un éventuel couvre-feu. Toute circulation motorisée et cycliste sera interdite sur les rues suivantes : rue de la Parcheminerie, rue Vasselot, rue Saint-Melaine, rue de Saint-Malo, rue Nantaise, rue Baudrairie, rue de Penhoët, rue de Montfort. "Un arrêté municipal rendra effective l'interdiction de circulation et de stationnement. Dans ces rues, les bars et restaurants seront autorisées à étendre leurs terrasses".

