Rennes : à l'usine Stellantis, ex PSA, de la Janais, la deuxième équipe est de retour ce lundi

L'activité complète a repris lundi 14 février à l'usine Stellantis, ex PSA, de la Janais située à Chartres-de-Bretagne, près de Rennes. En raison de la pénurie mondiale des semi-conducteurs, le site fonctionnait au ralenti avec une seule équipe depuis le 13 septembre 2021 entre 5h30 et 13h16. Les salariés subissaient du chômage partiel. La deuxième équipe est donc de retour entre 13h16 et 21h02. Les salariés en CDI, qui étaient partis à Poissy et à Caen, reviennent à Rennes. 200 intérimaires sont également attendus. Rapidement 400 véhicules devraient être produits quotidiennement dont bientôt le nouveau SUV C5 Aircross.

Des mois difficiles

Du côté des salariés c'est un ouf de soulagement après des mois d'incertitudes. Laurent Valy, secrétaire CFDT, se félicite d'une reprise de l'activité même s'il rappelle que le site Breton comptait quatre équipes avant la crise sanitaire de 2020. "Il était grand temps que ça s'arrête" explique David Ruellan secrétaire du syndicat SIA "pour les salariés, ça commençait à faire lourd avec le chômage partiel. 30% des salariés se retrouvaient à la maison une semaine sur deux".

On est très heureux que les deux équipes puissent repartir. On a une nouvelle plateforme à venir sur le site de Rennes d'ici 2024. Il y a de l'avenir. Pour les salariés et l'usine, on redonne de la vie et de la dynamique - David Ruellan

Au 31 décembre 2021, le site Stellantis de la Janais comptait 2443 collaborateurs et collaboratrices CDI et CDD dont 671 en congés séniors bénéficiant d'un dispositif d'adéquation des emplois et des compétences.