Rennes : au Carrefour de l'eau, il présente un engin spectaculaire qui s'attaque aux plantes invasives

Pendant deux jours, du mercredi 25 au jeudi 26 janvier 2023, le Carrefour des gestions locales de l'eau se déroule au parc des expositions de Rennes. Un entrepreneur de Bruz (Ille-et-Vilaine) est présent pour la première fois à ce rendez-vous professionnel annuel. Jérémy Touraine a créé en 2022 la société Naturalis chargée du faucardage, du désenvasement et des aménagements des étangs et cours d'eau.

Le fléau des plantes invasives

Pour Jérémy Touraine, tout est parti d'un constat, de très nombreux étangs privés sont envahis de plantes invasives, échappées des aquariums et originaires du continent américain. elles ont proliféré et c'est devenu un véritable fléau "on a des végétaux comme la jussie ou la myriophille qui se développent beaucoup sur nos plans d'eau grâce à un climat breton favorable fait de pluie et de soleil. La myriophille résiste aussi au gel. Il y a trois semaines, en plein hiver, j'ai du faire un arrachage. La myriophille, c'est très inquiétant".

Un engin qui passe partout

Pour se débarrasser de cette végétation envahissante et qui menace la biodiversité, il faut du matériel efficace et qui a déjà fait ses preuves. Jérémy Touraine a acquis un engin amphibie d'origine suédoise "c'est une machine qui permet d'intervenir sur la terre, sur l'eau et dans des milieux boueux. Je peux intervenir dans des zones sensibles et je ne fais pas de dégâts dans les champs environnants" assure l'entrepreneur Breton "c'est vraiment une super machine. Elle est équipée d'une pince qui peut faire aussi l'extraction de souches d'arbres".

Un salon pour se faire connaitre

Les propriétaires d'étangs privés sont ses premiers clients. Mais Jérémy Touraine se tourne aussi vers les collectivités locales. C'est pour mieux se faire connaitre qu'il participe cette année au Carrefour des gestions locales l'eau. En Ille-et-Vilaine, il est l'un des très rares entrepreneurs indépendants à proposer ce genre d'interventions. Mais il ne se limite pas à un seul département et peut se rendre dans tout le grand Ouest.

