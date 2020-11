Rennes : au marché des Lices, moins de monde suite aux nouvelles restrictions

Les images du marché, la semaine précédente, avaient marqué beaucoup de Rennais. Suite à la polémique sur la saturation du marché des Lices, la mairie de Rennes a mis en place de nouvelles restrictions le samedi 14 novembre. Contrôle des attestations, menace de verbalisation, des entrées et sorties définies mais également une diminution du nombre d'étales... Il y avait moins de monde dans les allées du marché.

Si ça permet de faire son marché tranquillement et sans appréhension, je pense que c'est bien"

Dans la queue pour accéder au marché des Lices, Camille prend ces nouvelles restrictions avec philosophie : "Concrètement, on est presque arrivés, on a attendu trois minutes, et si ça permet de faire son marché tranquillement et sans appréhension, je pense que c'est bien". Après un contrôle très rapide des attestations, certains font attention à ne pas trainer, comme Martin. "Je fais juste les courses, les essentiels et après je rentre... Je ne reste pas à visiter les étales comme d'habitude".

Mais, alors que le confinement a commencé depuis plus de deux semaines, certains visiteurs restent pour discuter. "On échange avec mes voisins, confie Laurent, venu avec sa fille de 6 ans. On se croise juste dans la rue mais comme on n'a pas trop le droit de discuter... on en profite un peu, on partage nos plats comme ça on va manger la même chose ce week-end."

Les gens nous disent qu'ils ont peur... certains ne vont pas revenir"

Pourtant, certains stands, de plats chauds notamment, ont été déplacés depuis le carré entre les deux grandes halles jusqu'à l'entrée du marché, du côté de la rue Rallier du Baty. Ils laissent un espace vide devant l'étale de fruits et légumes de Séverine, inquiète. Pour cette commerçante présente depuis 25 ans sur le marché, la cohue de la semaine précédente a marqué les esprits. "Il y a beaucoup moins de monde cette semaine. Les gens nous disent qu'ils ont beaucoup attendu, ça ne leur plait pas, ils ont peur... certains ne vont pas revenir !"

Plus haut dans le marché, il y a davantage de passage, les commerçants ont le sourire. "Après ce qui est sorti en début de semaine, je m'attendais à moins de monde aujourd'hui... mais il y a le même nombre de gens !", se réjouit Ahmed. La mairie demandait aux visiteurs de se limiter à une personne par foyer... ils sont pourtant nombreux à être venus en couple ou en famille.