Rennes : bientôt un camping-car douche pour les SDF

L'association Bulles Solidaires a été créée à Rennes en septembre 2017 pour permettre à tous l'accès à une hygiène corporelle. En 2020, l'association rennaise décide d'aller encore au plus près des personnes à la rue en lançant le projet "Bulle mobile".

Malgré le confinement, un financement participatif pour acheter le camping-car

Il s'agissait d'acheter un camping-car douche pour sillonner les rues de Rennes pour proposer un accès à une salle de bain à ceux qui n'en ont pas. C'était en avril 2020 en plein confinement. Malgré tout, l'association décide de lancer le financement participatif. Et c'est un succès.

"En moins d'un mois, on a levé 20 000 euros de dons, c'était tout à fait magique car en plein confinement on était pas sur que cela fonctionne" explique Laure-Anna Galeandro-Diamant, la présidente de Bulles solidaires. "Mais au contraire, à cause de la situation, il y a eu un énorme élan de générosité et on a récolté la somme en très peu de temps" poursuit-elle.

Pari gagné donc en un mois seulement grâce aux internautes et également à d'autres dons notamment des Petits Frères des pauvres.

Relooking en cours du camping-car

Le camping-car douche a été acheté près de Rennes mi janvier grâce au financement participatif et aux dons. Le véhicule est maintenant dans une entreprise spécialisée pour un relooking intérieur. Il faut notamment agrandir la salle de bain pour accueillir au mieux les sans-abris. "On a fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité. On va donc agrandir l'espace douche pour que les personnes puissent y venir une par une. Elles pourront prendre le temps de se doucher, de se raser, de se maquiller, de faire ce qu'elles veulent faire dans leur salle de bain" précise Laure-Anna Galeandro-Diamant, la présidente de Bulles solidaires. "Il y aura aussi un espace pour discuter et boire un café".

Il faudra aussi changer le tissu des fauteuils pour qu'ils soient moins salissants. Une petite annonce a été déposée sur la page Facebook de Bulles solidaires pour trouver un couturier ou une couturière.

Le camping-car Bulles mobiles doit commencer à sillonner Rennes et les communes de la métropole au printemps prochain.