Rennes : cette commerçante se sépare, "à contrecœur", d'une association d'aide alimentaire

Elle aurait aimé faire durer ce partenariat, mais elle n'a pas le choix. Emmanuelle accueillait au sein de son bar-tabac Le Delta, à Rennes (Ille-et-Vilaine) depuis septembre 2020 le Réseau de Ravitaillement des Luttes du Pays Rennais pour des distributions alimentaires aux plus précaires.

De plus en plus de bénéficiaires

À l'époque, lorsque l'association cherche un local, Emmanuelle n'hésite pas une seconde, "pour être dans un quartier riche d'étudiants qui ont commencé à compter leurs sous, c'était l'occasion de proposer une entraide, et surtout garder un esprit de solidarité dans une période difficile pour tous."

Les réservations se font en ligne. Jusqu'à 80 foyers viennent chaque vendredi et Emmanuelle qui, par ailleurs, se sent "utile", y croise même des collègues commerçants.

Une distanciation compliquée dans la file d'attente

Face à l'affluence, notamment sur le trottoir, étroit, les forces de l'ordre lui rappellent alors la distanciation physique obligatoire. Emmanuelle doit donc faire une croix sur l'aide alimentaire. "Quand j'ai commencé à me réfugier dans mon activité de colis pour avoir perdu celle du bar, comme il est difficile de gérer les flux et la file d'attente à l'extérieur, il a fallu faire un choix à contrecœur", se désole la patronne du Delta.

Si l'association à la tête du dispositif "On veut du rab !" explique qu'un nouveau protocole sanitaire est à l'étude pour essayer de sauver le partenariat, Emmanuelle se veut pragmatique. "Aujourd'hui, il faudrait trouver un local pour faire perdurer l'association qui a un bel esprit de solidarité"

À la recherche d'un nouveau local

La gérante du bar-tabac est fière de ce partenariat mais reste émue à l'idée de devoir arrêter à cause des contraintes sanitaires : "C'est difficile car on appréhende de perdre l'esprit de solidarité dans un monde qui en a de plus en plus besoin. J'insiste donc pour que ceux qui ont des locaux vides à disposition contactent l'association et leur ouvrent leurs portes !"