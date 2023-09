Rennes : confisquées à des trafiquants, les grosses cylindrées sont vendues aux enchères

Après un dernier petit coup de chiffon sur les carrosseries des dix voitures à vendre, le commissaire-priseur lance la vente "les véhicules sont vendus en l'état, sans garanties, sans réclamations, paiement comptant, il s'agit d'une vente judiciaire" rappelle Maitre Xavier Gauducheau. Sur le parking d'un restaurant rennais où sont garés les véhicules, une trentaine d'acheteurs sont là. Ils sont aussi 150 connectés en ligne, prêts à enchérir pour une Porsche Cayenne, un jeep Cherokee, une Maserati, une Jaguar ou encore plusieurs BMW.

La star de la vente : une Maserati achetée 42.000 euros

Les enchères sont lancées à 25.000 euros pour cette Maserati blanche "avec intérieur cuir clair". Les enchères grimpent vite. C'est une acheteuse dans l'assistance qui l'emporte "Adjugée vendue à 42.000 euros à Madame" lance le commissaire-priseur. Madame, c'est Evelyne, une passionnée de voitures : "j'aime le bruit qu'elle fait, je trouve que c'est un modèle qu'on ne voit pas beaucoup. Il faut savoir se faire plaisir quand on est passionnée. C'est aussi une bonne affaire. Elle vaut sans doute 100.000 euros sur le marché" dit-elle avec un grand sourire.

Comme la Maserati, une BMW se vend en moins de cinq minutes, à une rennaise. Elle a déboursé 9.500 euros pour cette voiture cotée 14.000, une petite voiture qu'elle a prévu d'offrir à sa fille âgée de 20 ans, "ce sera une surprise"dit-elle. La mère de famille avait prévu une somme pour ces enchères "mais je dépasse toujours, ça va vite, et puis, le commissaire-priseur est bon, il sait faire grimper les enchères". Pour cet autre acheteur, qui vient d'acquérir une jaguar, cette vente aux enchères, c'est l'occasion de trouver la bonne affaire, qu'il revendra ensuite dans son garage "j'ai déjà l'acheteur, je vais faire une marge dessus, c'est intéressant".

Une vente qui profite à la justice

En moins d'une heure, les dix voitures sont vendues pour 175.000 euros au total. Des voitures confisquées dans le grand Ouest à des trafiquants de drogue ou des conducteurs en infraction routière par exemple. "L'objectif est de faire en sorte que le crime ne paye pas" explique Aurélie Poirier, magistrat coordinatrice pour l'antenne de Rennes de Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. "Ces véhicules peuvent être saisis avant ou après jugement. L'intérêt, c'est qu'on stoppe les frais de gardiennage de ces véhicules, car ils peuvent représenter des sommes énormes" explique la magistrate.

Autre intérêt et non des moindres, le fruit de la vente de ces véhicules est reversé à l'État "c'est un cercle vertueux, ce qui a profité au crime va profiter à l'Etat et aux citoyens". Les sommes perçues servent à indemniser les victimes et à financer la lutte contre le trafic de drogue. Depuis Janvier 2023, l'antenne de Rennes qui comprend les Cours d'appel de Rennes, Caen, Angers et Poitiers, a collecté huit millions d'euros grâce à ces ventes bien confisqués.