Rennes : des fournitures de seconde main pour une rentrée économique et écologique

À quelques jours de la rentrée scolaire, les rayons des grandes surfaces se remplissent pour les courses de rentrée. Mais à Rennes, on peut profiter de trousses, compas et pochettes à un euro, de calculettes à deux euros ou encore de paquets de cent pochettes plastiques pour un euro... Des centaines de fournitures scolaires ont été proposées à bas prix par l'association La Belle Déchette à Rennes (Ille-et-Vilaine) lors de sa vente annuelle, samedi 28 août.

Des prix divisés par quatre

Les fournitures ont été données par des particuliers durant toute l'année scolaire et ont parfois été très peu utilisées. Les prix sont divisés par quatre selon Julie Orhant, la directrice de la Belle Déchette : "Cela va dépendre de la qualité du produit, s'il est un peu usagé mais qu'il peut servir, il aura un prix un peu moindre. Il faut que la ressourcerie fonctionne mais il faut aussi donner du pouvoir d'achat aux gens !"

L'association propose des calculettes à prix réduits. © Radio France - Maxime Glorieux

Penelope est venue avec ses trois enfants, de 10 à 17 ans, et trois longues listes pour la rentrée ! "C'est chouette de trouver d'occasion, plutôt que d'acheter neuf, suremballé, en grande surface. Donc on vient d'abord ici en espérant trouver un maximum de choses pour ne pas devoir aller acheter neuf après", explique cette mère de famille. "Ce sont les mêmes objets, c'est juste qu'ils ont servi une fois mais ce n'est pas écrit dessus !", résume son ainée. Mais son fils, Melville, a mis une condition : acheter un agenda neuf, et pour cela il a trouvé des arguments : "Je ne pense pas qu'on puisse trouver des agendas de cette année d'occasion, et puis je préfère l'acheter en grande surface il y a plus de choix !"

Orienter vers "des achats durables"

De plus en plus familles se déplacent chaque année pour cette vente, observe la directrice de la Belle Déchette, une association fondée il y a quatre ans. "Elles ont compris ce pli, de ne pas consommer à tout va, mais de venir chercher ce dont elles ont besoin et éviter l'achat compulsif." Des ateliers de sensibilisation sont proposés tout au long de l'année, par exemple pour fabriquer sa propre trousse, ou son protège-cahier. "On oriente sur des achats durables : une règle en plastique, on sait qu'elle va durer moins longtemps, des études ont été faites à ce sujet. On n'est pas là pour donner des leçons mais pour montrer qu'on peut faire autrement"

Avec ses ventes, l'association veut permettre la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. © Radio France - Maxime Glorieux

Les fournitures non vendues durant ce rendez-vous annuel ont été transférées dans les deux points de vente de l'association : dans le centre-ville au 25 rue Vaneau (ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 11h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30) mais aussi au 2 rue du Pré du Bois (Ecopôle Sud-Est, ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 13 heures à 17 heures). L'association, qui recherche des bénévoles, réunit 100 tonnes de matériel par an, notamment directement en déchèterie. Les dons sont possibles mais il faut réserver au préalable un créneau en ligne.