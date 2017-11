Rennes : des parrains et marraines pour aider les créateurs d'entreprises

C'est la 10è édition de la Fête des parrains et des marraines d'entrepreneurs. Elle est organisée par Initiative France présidée par Louis Schweitzer et qui accompagne les créateurs d'entreprises. A Rennes, le réseau a de bons résultats.

Initiative France est présidée par Louis Schweitzer l'ancien PDG de Renault. Il s'agit du premier réseau associatif français de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. Toutes les plateformes Iniative Bretagne sont mobilisées pour cette 10ème édition de la Fête des parrains et des marraines d'entrepreneurs comme celle de Rennes.

A Rennes, 150 bénévoles, cadres dirigeants ou chefs d'entreprises à la retraite notamment, accompagnent et suivent divers projets de créations d'entreprises. Initiative accorde aussi des prêts d'honneur. Son président Jérôme Tré-Hardy n'est pas là par hasard car il a bénéficié du réseau pour monter à Rennes la start-up Maplatine.com une boutique en ligne spécialisée dans la vente de platines vinyles et d'accessoires qui est devenue leader dans ce domaine. Il était l'invité de France Bleu Armorique. Globalement en Bretagne, les plateformes ont permis la création de près d'un millier d'entreprises avec un taux de pérennité de 88% au dessus de la moyenne nationale.

