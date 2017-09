Rennes: des perturbations à prévoir ce jeudi en raison de l'appel à la grève contre la réforme du Code du travail

Ce jeudi, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail. A Rennes, la manifestation est à 11h. L'appel à la grève entraîne certaines perturbations.

Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation ce jeudi contre la réforme du Code du travail. Plusieurs manifestations sont prévues en Bretagne, notamment à 10h30 à Lorient, Pontivy et Belle-Ile-en-Mer, à 11h à Rennes et Saint-Brieuc et à 17h30 à Vitré.

Les écoles de Rennes touchées par la grève

Conséquences de la grève, il y a ce jeudi des perturbations dans les écoles rennaises. Huit restaurants scolaires sont fermés, il faudra fournir un pique-nique dans 34 écoles. L'accueil du soir sera fermé par ailleurs fermé dans deux écoles : les maternelles et les élémentaires Pablo Picasso et Marie Pape-Carpentier. La liste des établissements touchés par la grève est ici.

Trois crèches de Rennes devraient être partiellement impactées par le mouvement de grève. Plus d'infos ici.

Autres perturbations

Autres conséquences de l'appel à la grève contre la réforme du Code du travail, le ramassage des ordures ménagères est perturbés ce jeudi à Rennes Métropole avec certaines collectes qui ne sont pas assurées.

Le réseau STAR lui fonctionne normalement, pour les bus et le métro. En revanche les lignes de bus du centre ville sont déviés entre 11h et 14h30 au moment de la manifestation.