Rennes : des tags sur des vitrines lors de la manifestation contre les ordonnances

Autour d'un millier de personnes ont manifesté ce jeudi midi à Rennes contre les ordonnances réformant le code du travail. En marge du cortège, des jeunes cagoulés ont tagué plusieurs vitrines.

Plus d'un millier de personnes, selon les syndicats, et moins de 900 selon la police, ont manifesté ce midi dans les rues du centre de Rennes pour s'opposer aux ordonnances réformant le code du travail. Une manifestation à l'appel de la CGT, FO, SUD et Solidaires. D'importants moyens étaient mobilisés sur place notamment une dizaine de cars de CRS stationnés aux abords de la manifestation et un hélicoptère survolant la ville ce qui est désormais une habitude.

Une soixantaine de jeunes cagoulés ont pris la tête du cortège. Durant la manifestation certains d'entre eux ont tagué et bombé de peinture noire la vitrine des Galeries Lafayette, une agence bancaire ainsi que la devanture de l'agence immobilière Blot située boulevard de la Liberté. La police a procédé à deux arrestations, deux jeunes âgés de 24 ans sont en garde à vue au commissariat.