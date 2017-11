Rennes et ses commerçants veulent vous emballer pour Noël

Après une année de manifestations et des travaux en nombre, les commerçants du centre-ville de Rennes espèrent beaucoup de la période de Noël et des animations organisées.

Enthousiaste !

Le président du Carré Rennais, l'association qui regroupe 330 commerçants du centre-ville, se dit enthousiaste, en cette période d'achats pour Noël. Après le grand jeu de piste de la fin novembre, Charles Compagnon attend beaucoup du mois de décembre.

Une centre-ville apaisée, ça change la vie

Si le Président des commerçants se dit enthousiaste, il n'en oublie pas pour autant les nombreux travaux qui sont "préjudiciables". "C'est pour du mieux demain", admet Charles Compagnon, mais "il faut que les gens qui sont là aujourd'hui, puissent en profiter demain". "Il faut accompagner les commerçants, "en rendant plus esthétiques" ces travaux, "en améliorant la signalétique". En revanche, il n'y a plus de manifestations comme Rennes en a connues il y a un an. Charles Compagnon pense qu'il faudra "2 ou 3 ans" pour corriger la désaffection engendrée par ces manifs parfois violentes.

Plein de nouveautés vous attendent à Rennes pour les fêtes de fin d'année : une patinoire devant le Parlement, un marché de Noël et une grande roue sur le Mail, un nouveau spectacle d'illuminations... A Noël, Rennes va vous emballer ! https://t.co/YMeMY4oGER#VisitRennes#Noel — Tourisme Rennes (@tourisme_rennes) November 18, 2017

Rennes veut vous emballer avec ses animations

Le coup d'envoi des animations de fin d'année en centre-ville est donné ce vendredi 24/11. Il y aura beaucoup de nouveautés cette année. Le Marché de Noël par exemple et ses 40 chalets en bois, vont désormais se déployer sur le Mail François-Mitterrand, avec une grande roue illuminée. Autre nouveauté, une patinoire pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, sera installée en plein air sur la Place du Parlement de Bretagne, où trônera un sapin géant de 13 mètres de haut. Le Marché de la création dédié aux créateurs du Grand Ouest, en revanche, sera comme d'habitude installé Place Hoche. Autre tradition, la fête foraine (80 manèges) Esplanade de Gaulle, où 300.000 personnes sont attendues. Et puis, comme chaque année, l'Hôtel de ville va prendre vie avec un spectacle des Anookis (petits personnages inuits) projeté sur la façade.