Rennes: faible mobilisation pour la nouvelle manifestation contre la réforme des retraites

Rennes, France

A cinq jours de Noël, deux jours seulement après une manifestation qui avait réuni environ 16 000 personnes, le rassemblement de ce jeudi n'aura pas fait le plein. 1300 personnes selon la police, 2000 selon les syndicats, ont défilé dans le calme sur le parcours habituel à Rennes. Toujours pour s'opposer à la réforme du régime des retraites, à l'appel de la CGT, FO, Solidaires et et diverses organisations étudiantes.

Le mot d'ordre : "pas de trêve" à Noël, même si tous les syndicats admettent que les cortèges risquent d'être moins fournis dans les semaines à venir. Xavier Bossère, de la CGT-Cheminots : "On approche des congés, il y a des collègues qui ont déjà 15 jours de grève dans la vue, donc ça commence à peser aussi, forcément. [...] La grève risque d'être reconduite tant que le gouvernement ne retire pas sa réforme. Sauf qu'aujourd'hui on en est pas là. Donc la responsabilité de cette grève repose sur le gouvernement et le Président, il leur appartient de prendre les décisions qui s'imposent pour que les fêtes de fin d'année puissent se passer au mieux pour tout le monde : les grévistes, comme les non-grévistes, comme les citoyens."

Pendant la majeure partie du cortège, ce sont les étudiants qui ont mené la marche. Ils étaient nombreux en comparaison avec les effectifs syndicaux. Barnabé, du syndicat Solidaires Etudiants : "Même si on semble beaucoup, on pourrait être bien plus. Le calendrier joue contre nous avec les examens et les vacances, donc ça démobilise un peu au niveau de la jeunesse, mais on sera très présent en janvier."

Si les services en grève reconductible ne devraient en effet pas connaître de trêve, la rue elle devrait être délaissée par les cortèges d'ici début janvier 2020 en cas de statu quo entre le gouvernement et les syndicats.