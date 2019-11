Rennes : fin de grève pour les agents de collecte des ordures ménagères

Rennes, France

C'était une grève visible et odorante. Depuis le 31 octobre, le ramassage des ordures ménagères était perturbé à Rennes, et principalement dans les quartiers du centre-ville, du Thabor et de Saint-Hélier. Occasionnant de nombreuses gênes et perturbations, notamment à cause des poubelles qui débordaient dans ces secteurs de la capitale bretonne.

La CGT et la CFDT avaient déposé un préavis de grève illimité, les 80 agents de l'entreprise Suez RV Ouest dénonçaient une zone de collecte surdimensionnée par rapport au nombre de salariés.

Selon l'entreprise Suez RV Ouest, un protocole d'accord a été signé mardi 19 novembre avec les organisations syndicales. Le contenu sera dévoilé aux salariés vendredi et lundi prochain. Lors de la grève, la direction affirmait que des recrutements étaient en cours.