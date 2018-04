Rennes, France

Fumigènes, bombes agricoles, banderoles, et musique sur haut-parleur sur la totalité du cortège, les manifestants ont sorti de quoi se faire voir et surtout entendre ce jeudi à Rennes. Pour l'occasion, trois tracteurs sont mêmes venus de Notre-Dame-des-Landes. Derrière le volant de l'un d'eux, Pierrick, éleveur de poulets bios qui souhaite "défendre une société alternative, le droit de faire autre chose". Pour lui "deux visions du monde s'affrontent : le monde libéral, et le ceux qui font la promotion d'un mode de vie différent".

Je sais pas combien on était ce midi à Rennes en manifestation mais c'était BEAU — 🍑 nairoBITCH 🍑 (@queenfuriosa_) April 19, 2018

Le mot d'ordre : la convergence des luttes

Parmi les manifestants, l'heure est à la convergence des luttes. "Pas question de manifester chacun de son côté et de porter seuls ses revendications" explique Nathalie, infirmière à Rennes. Elle est venue en "solidarité avec les cheminots, car l'hôpital public sera la prochaine cible du gouvernement". Même son de cloche chez Pierrick, pour lui les zadistes, les cheminots et les enseignants ont "des causes communes à défendre".

Les étudiants de Rennes 2 étaient également mobilisés en masse. Leur université est bloquée depuis lundi 11 avril. Eux manifestent contre la volonté du gouvernement de mettre en place une sélection à l'entrée de l'université. "J'ai envie d'être enseignante, mais je ne me vois pas donner des cours à des étudiants qui auraient été sélectionnés", explique Louisa est en troisième année de sciences de l'éducation.

Énorme manifestation à #Rennes aujourd’hui ! Plusieurs milliers de jeunes en tête de cortège pour dire #NonALaSelection ! pic.twitter.com/4ERAiJDB09 — Armée de Dumbledore (@AD_Rennes2) April 19, 2018

Une certaine idée du service public

Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est "une certaine idée du service public" explique une maître de conférence de Rennes 2. "On ne souhaite pas d'un service public marchand, qui fasse du profit" poursuit-elle en se protégeant du soleil de plomb qui tape sur le cortège. Des postiers sont présents dans le cortège, certains sont en grève depuis plus de 100 jours. Leur crainte ? "Devenir une entreprise privée, ce n'est pas pour cela que j'ai rejoint la poste".

Quelques dégradations en marge du défilé

Certains manifestants cagoulés s'en sont pris aux forces de l'ordre, des jets de peintures et de projectiles ont eu lieu. Le long du défilé, des vitrines d'agences bancaires et immobilières ont été dégradées. Aucun blessé n'est à déplorer, et aucune interpellation n'a eu lieu. A Vannes, 200 personnes étaient dans les rues, et 800 manifestants ont défilé à Saint-Brieuc ce jeudi également.