L'appel des Restos du coeur à Rennes : "nous avons besoin de 500 sandwichs à distribuer chaque semaine"

Depuis le début du confinement lié à l'épidémie de Covid-19, les Restos du cœur à Rennes (Ille-et-Vilaine) voient de plus en plus de bénéficiaires arriver devant le camion de distribution. Les bénévoles lancent un appel pour récolter près de 500 sandwichs par semaine.

Trois soirs par semaine, les bénévoles des Restos du cœur distribuent des sandwichs dans les rues de Rennes (Ille-et-Vilaine). Mais depuis quelques jours, ils n'arrivent plus à fournir suffisamment les bénéficiaires. L'association lance un appel aux restaurateurs et à la population.

"Il y a de plus en plus de monde"

"Avec la crise sanitaire qui touche le pays, et l'évacuation d'un squat à Rennes, notre camion de livraison de repas est pris d’assaut", s'inquiète Claude Bougères, présidente de l'association en Ille-et-Vilaine. Plus de 130 bénéficiaires sont présents les lundis, mercredis et vendredis à 19 heures, avenue Janvier à Rennes et à 21 heures, place de la communauté.

"Généralement nous distribuons des repas chauds, et des sandwichs grâce à la société Dauna. Mais désormais, il n'est plus possible de prendre le temps d'un repas chaud pour des raisons sanitaires", explique Claude Bougères avant d'ajouter "il nous manque environ 500 sandwichs par semaine pour satisfaire tout le monde".

Evidemment, l'association complète avec des conserves et du pain pour ne laisser personne le ventre vide, "mais ce n'est pas pratique ni pour eux, ni pour nous surtout en ce moment", raconte la bénévole. D'autant plus que les bénéficiaires de colis de livraison, via les locaux de l'association, ont eux-aussi augmenté avec la crise. "Nous avons de nouvelles familles qui n'étaient pas là avant. Les enfants sont généralement à la cantine le midi, ça commence à faire lourd dans le budget", précise Claude Bougères.

Si vous êtes restaurateurs, ou que vous souhaitez aider l'association, vous pouvez joindre les bénévoles au 02 99 23 70 30