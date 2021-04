Rennes : l'usine PSA à l'arrêt pour une semaine, en raison de la pénurie de composants électroniques

Les chaines de production du SUV C5 Aircross et de et de la 5008 seront mises à l'arrêt dans l'usine rennaise, ce lundi 19 avril avril à la mi-journée. Une pause forcée d'une semaine, annoncée ce vendredi 16 avril par la direction, en Comité social et économique. "Un coup de massue pour les salariés" réagit Laurent Valy, secrétaire CFDT au CSE. "Depuis quelques jours, la rumeur annonçait un arrêt de production, mais on ne pensait pas que ce serait pour une semaine complète".

Pénurie mondiale de composants essentiels à la production

Cet arrêt de production est lié à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. "Cette pénurie va impacter l'industrie automobile toute l'année 2021" estime le représentant syndical. Les composants manquants ce sont ceux du BSI, le dispositif intelligent du véhicule.

De nouvelles négociations pour l'activité partielle de longue durée

Cette pause d'activité n'aura pas de conséquences sur la rémunération des salariés en production, qui peuvent bénéficier d'un système de compensation grâce aux heures supplémentaires réalisées. Mais les syndicat s'inquiètent si ces arrêts de production doivent se renouveler dans l'année. Ils demandent de nouvelles négociations sur l'activité partielle de longue durée. Depuis le début de l'année, c'est la deuxième fois que la production doit subir une pause en raison de la pénurie de ces composants électroniques.