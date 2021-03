Rennes : l'usine PSA est à l'arrêt à cause d'une pénurie de pièces, incertitudes sur la reprise

Depuis jeudi dernier, le site de l'usine PSA de Rennes (Ille-et-Vilaine) est à l'arrêt à cause d'un problème d'approvisionnement en puces électroniques. Une réunion du Comité social et économique s'est tenue ce lundi 15 mars.

Le site PSA de La-Janais au sud e Rennes est à l'arrêt depuis quatre. Jeudi 11 mars, en fin de journée, la production a été stoppée dans tous les secteurs de l'usine, en dehors de celui de l'emboutissage. Cette suspension d'activité est liée à un souci d'approvisionnement en pièces électroniques selon la CFDT. "Dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs, la tension sur les approvisionnements des pièces reste importante au niveau du groupe," indique le syndicat.

Ces pièces électroniques permettent notamment de faire fonctionner les systèmes de commande du volant. D'autres sont positionnées au niveau des sièges et des airbags. "Les usines de Sochaux, Poissy et Mulhouse étaient déjà affectées depuis plusieurs jours mais notre site était le plus épargné du groupe jusqu'à présent. Depuis jeudi plus aucune voiture ne sort d'ici," s'alarme Laurent Valy, secrétaire CFDT au Comité social et économique.

Une forte demande sur le marché mondial

Ces petits éléments électroniques servent aussi à fabriquer des tablettes, des téléphones portables ou des PC et l'explosion du télétravail a entraîné une forte demande. L'industrie automobile se retrouve pénalisée.

Ce lundi 15 mars, un Comité Social et Economique a réuni les syndicats et les représentants de PSA. A l'issue de cette réunion, des incertitudes demeurent. L'approvisionnement en boîtiers électroniques pour moteur devient de plus en délicat. Selon Laurent Valy, le groupe PSA, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, n'a pas encore envisagé de scénario pour pallier à cette dépendance. "Nous sommes frustrés car il y a un manque de vision."

Des difficultés qui pourraient durer

Les salariés vont reprendre le travail ce mardi matin, pour une durée indéterminée. "On ne saura que demain matin si nous devons venir travailler l'après-midi." Ces difficultés pourraient perdurer plusieurs mois voire jusqu'à la fin de l'année selon le syndicaliste.