Rennes : la "garantie jeunes" de la mission locale pour les 16-25 ans touchés par la crise sanitaire

La crise sanitaire a bousculé les possibilités d'emploi chez les jeunes. Un rapport remis jeudi 7 janvier à la ministre du travail Elisabeth Borne conseille l'extension de la "garantie jeunes", un dispositif qui permet d'assurer une allocation proche du RSA ainsi qu'un accompagnement professionnel aux jeunes les plus précaires.

Beaucoup bénéficiaient de l'intérim et se sont rendus compte que ça devenait compliqué"

À Rennes (Ille-et-Vilaine), la mission locale We Ker a continué de proposer la "garantie jeune" tout au long de l'année 2020, durant laquelle la demande de premier contact des jeunes a augmenté de 17% à cause de la crise sanitaire.

Philippe Jourdan vient de transmettre la présidence de la mission locale We Ker à Fabienne Canut. © Radio France - Maxime Glorieux

"On a eu un accroissement sensible des jeunes venus à notre rencontre, pour des demandes liées à l'emploi mais également liées à une réflexion sur l'orientation professionnelle, explique Philippe Jourdan, ex-président, dans les locaux ultra-modernes de l'Exploratoire, esplanade Général de Gaulle. Beaucoup de jeunes bénéficiaient d'une situation favorable avec l'intérim et se sont rendus compte que ça devenait compliqué."

600 jeunes en 2020, jusqu'à un millier cette année

"La mission locale permet de se poser un moment, d'ouvrir les champs des possibles, travailler sur la confiance en soi et sortir de l'isolement", ajoute Fabienne Canut, la nouvelle présidente de la mission locale We Ker.

Micha fait partie de ceux qui ont réfléchi à une reconversion professionnelle durant le premier confinement. Au printemps, le jeune de 19 ans tourne en rond dans son petit studio rennais. "Je ne faisais pas grand chose, je sortais dehors lorsque c'était possible ou je restais devant mon ordinateur... Après réflexion, je me suis inscrit à la mission locale."

Celui qui parle quatre langues se réjouit d'avoir trouvé une formation dans l'hôtellerie, qu'il s'apprête à démarrer à Saint-Malo durant six mois. 600 jeunes ont bénéficié du dispositif à Rennes en 2020, ils devraient être un millier cette année.

Des maraudes pour ceux "en errance" dans la rue

D'autres jeunes n'ont pas la chance de Micha. Durant les deux confinements, les équipes de la mission locale We Ker ont mis en place un lien téléphonique et ont participé à des maraudes, "pour repérer ceux qui étaient particulièrement en difficulté, en errance dans les rues de Rennes", explique Philippe Jourdan.

Elisabeth Borne a annoncé que les aides à l'embauche des jeunes sont prolongées pour le premier trimestre 2021. Ces aides correspondent à 4.000 euros pour l'embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI d'un jeune de moins de 26 ans et à 5.000 ou 8.000 euros pour un contrat d'apprentissage.

L'alerte des entreprises de proximité

De son côté, l'union des entreprises de proximités (U2P) en Bretagne demande à ce que ces aides soient valables pour toute l'année 2021. Il reste de nombreuses branches dans lesquelles les employeurs cherchent à embaucher, selon Marina Barbier, secrétaire générale de l'U2P Bretagne : "La boulangerie est un secteur qui recrute énormément en apprentissage, la boucherie aussi, la coiffure et puis dans le bâtiment."

On est inquiets pour le devenir des contrats signés"

Au delà de l'arrêt des aides, Marina Barbier appréhende déjà l'avenir des contrats signés grâce à celles-ci, si la reprise économique tarde. "Les chiffres positifs dans l'apprentissage et l'alternance sont des contrats signés entre juillet et septembre, en amont du second confinement mais pour des secteurs comme la coiffure ou d'autres qui ont fait l'objet de fermetures administratives, on est inquiets pour le devenir des contrats signés."