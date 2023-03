Rennes : la grève des éboueurs se poursuit, les agents municipaux font du ramassage

Dans les 43 communes de Rennes métropole, la collecte des ordures ménagères est perturbée depuis une semaine maintenant. Deux sites du groupe Suez, l'entreprise prestataire, situés à Pacé et Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) sont bloqués pour réclamer le retrait de la réforme des retraites, les camions bennes ne peuvent pas sortir. Le site réservé aux professionnels, et situé à Chartres-de-Bretagne, n'est plus bloqué. En tout cas la conséquence de ces perturbations, c'est que les sacs poubelles s'amoncellent dans les rues, mais rien de comparable tout de même avec la situation à Paris.

ⓘ Publicité

Des sacs poubelles ramassés

Depuis ce lundi 20 mars, des agents propreté de la ville de Rennes ramassent les sacs poubelles et les déposent dans la benne d'une tractopelle. Le secteurs sensibles, notamment dans le domaine de l'ordre public, sont privilégiés, c'est le cas dans le centre ville. "C'est bien car du point de vue hygiène ce n'est pas propre" témoigne Sophie une restauratrice "je suis pour la grève des éboueurs" explique Nicole, une enseignante retraitée qui vit en appartement "mais comme j'avais gardé la poubelle chez moi je vais pouvoir la mettre sur le trottoir". Dans le quartier de Cleunay, au sud-ouest de la ville, c'est aussi plutôt propre. Pascal défend le mouvement "quand j'étais jeune il m'est arrivé de faire une saison au ramassage des poubelles. Je suis solidaire car ce sont des gens qu'on ignore la plupart du temps et on se rend compte de leur utilité et importance en ce moment. Le seul moyen d'arrêter tout çà c'est que le gouvernement finisse par céder".

A Rennes, dans certaines rues les poubelles débordent © Radio France - Loïck Guellec

Gardez vos poubelles

Dans un communiqué, Rennes métropole rappelle que la situation est incertaine car il s'agit d'un mouvement de grève reconductible. "Rennes Métropole demande aux habitants et professionnels qui le peuvent de rentrer leurs bacs afin de ne pas les laisser sur la voie publique". Il est demandé aux habitants ne plus déposer de verre sur la voie publique et de le garder chez soi.

loading