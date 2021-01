Rennes : la préfecture prend des mesures avant les manifestations de ce samedi 30 janvier

Avant les trois manifestations prévues à Rennes ce samedi 30 janvier, le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier a pris des mesures pour interdire une manifestation non-déclarée, et empêcher l'utilisation de sound-system dans un cadre festif et musical.

Manifestation pour la libération des organisateurs de la rave de fin d'année 2020 et pour les libertés, à l'Esplanade Charles De Gaulle à Rennes

Ce samedi 30 janvier, quatre rassemblements sont prévus à Rennes : contre la loi sécurité globale, en soutien aux raveurs de Lieuron, les membres de la Manif pour Tous et leurs opposants veulent donner de la voix Esplanade Charles-de-Gaulle.

Trois de ces rassemblements ont été déclarés en préfecture. Les opposants à la Manif pour Tous n'auraient pas fait connaître leurs intentions auprès des autorités. Le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier annonce donc ce vendredi que la manifestation non déclarée est interdite. Il interdit également l'utilisation de sound-system pour un usage à caractère musical et festif. Samedi dernier, l'installation d'un sound-system avait été le point de départs d'affrontements entre les soutiens aux raveurs de Lieuron et les forces de l'ordre.