Rennes, la SNCF recrute dans des métiers "pas toujours connus" et de plus en plus "innovants"

À moins de 6 mois de la mise en service de la LGV qui mettra Rennes à 1h27 de Paris, la SNCF propose 250 postes lors d'un "Forum des métiers" à Rennes.

Guillaume Pepy, le Président de la SNCF, est en Bretagne depuis hier, pour évoquer la mise en service prochaine (premier voyage commercial le 2 juillet) de la LGV. Cette Ligne à Grande Vitesse, construite entre Rennes et Le Mans, mettra Paris à 1h27 de la capitale bretonne. En marge de la venue de son patron, la SNCF organise aujourd'hui un "Forum des métiers" Halle Martenot à Rennes, avec 250 postes à la clef. Chaque année en France, 10 000 postes sont proposés dans 150 métiers.

Des métiers techniques et innovants

Ce forum a pour objectif de "présenter des métiers qui ne sont pas suffisamment connus". Les postes proposés concernent d'abord des métiers techniques (circulation ferroviaire, ingénierie et maintenance des voies, maintenance des trains, conduite, sûreté), et un peu de relation client. Mais les métiers de la SNCF ont aussi beaucoup évolué avec le numérique (digitalisation des installations et des outillages, impression en 3D, robotisation, surveillance du réseau en temps réel, etc.), ce qui les rendent "attirants", selon Ghislaine Riou, adjointe de la directrice du recrutement à la SNCF.

Elle était en direct ce vendredi sur France Bleu Armorique

Le contrôleur qui tweete entre la Bretagne et Paris

Parmi les métiers emblématiques de la SNCF, conducteur de train et contrôleur. C'est le cas de Stéphane, contrôleur dans les TGV Bretagne-Paris.

Il adore son métier comme il l'a expliqué à Justine Sauvage

50% des emplois en Région Parisienne

La SNCF, par le biais de sa filiale Keolis, propose aussi des postes dans le secteur du transport par bus. Keolis sera également présent au "Forum des métiers". Si ce forum est un premier contact avec la SNCF (et donc Keolis), il peut aussi y avoir des pré-entretiens de recrutement. À noter que 50% de l'emploi à la SNCF est basé en Île-de-France.